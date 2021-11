Rejet des listes de YAW / Dethié Fall: « Nous allons saisir la Cour suprême »

Lundi 15 Novembre 2021 à 20:13

Après le rejet de leurs listes dans plusieurs communes, dont Kédougou et Diourbel, Dethié Fall, mandataire national de la coalition « Yewwi Askan Wi » annonce ce lundi, une saisine de la Cour suprême.



« Nous venons d’apprendre avec surprise, le rejet de la Liste de Yewwi Askan Wi de la commune de Kédougou, par la Cour d’appel de Dakar. Un procédé visant à éliminer un adversaire de taille, en l’occurrence M. Guirassy. Ce qui est inacceptable », dénonce Déthié Fall.



" Nous allons, avec nos avocats, porter cette affaire au niveau de la Cour suprême *ainsi que les cas de Diourbel-commune, Diourbel-département; et les communes de Boké Dialloubé, Tivavouane Peulh-Niaga, Tankanto, Ndombo Sandjiry… Partout où les listes de« Yewwi Askan Wi » ont fait l’objet de rejet ", insiste-t-il, d’après "Libération" online.



