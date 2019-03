Rejet des résultats sans recours: la LD dénonce ‘’l’attitude irresponsable’’ des candidats de l’opposition

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2019 à 12:34 | | 8 commentaire(s)|

La Ligue démocratique (LD) dénonce ‘’vigoureusement, l’attitude irresponsable’’ des candidats de l’opposition qui ont décidé de « faire fi de tous les instruments et voies de recours légaux en démocratie ».



Ainsi, cette formation politique demande à l’Etat « de prendre toutes ses responsabilités, et avec la fermeté requise, pour faire face à toute tentative de déstabilisation du pays et de remise en cause de l’ordre public ».















Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos