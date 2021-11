Rejets des listes de YAW/ Dethié Fall: « Nous allons saisir la Cour suprême »

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Novembre 2021

Après le rejet de leurs listes dans plusieurs communes, dont Kédougou et Diourbel, Dethié Fall, mandataire national de la coalition « Yewwi Askan Wi » annonce ce lundi, une saisine de la Cour suprême.



« Nous venons d’apprendre avec surprise le rejet de la Liste de Yewwi Askan Wi de la commune de Kédougou par la Cour d’appel de Dakar. Un procédé visant à éliminer un adversaire de taille, en l’occurrence M. Guirassy. Ce qui est inacceptable", dénonce Déthié Fall.



"Nous allons, avec nos avocats, porter cette affaire au niveau de la Cour suprême ainsi que les cas de Diourbel-commune, Diourbel-département; et les communes de Boké Dialloubé, Tivavouane Peulh-Niaga, Tankanto, Ndombo Sandjiry… Partout où les listes de« Yewwi Askan Wi » ont fait l’objet de rejet", insiste-t-il, d’après Libération online.



