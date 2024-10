Relance des activités de Emerald Business Club de Ecobank Sénégal : Des entrepreneurs outillés sur la bonne gouvernance

Lors de la relance des activités de ce club interrompues par la Covid-19, les entrepreneurs et dirigeants d’entreprises ont eu droit à une masterclass sur le thème : « La gouvernance, un levier de croissance pour les entreprises ».



Mme Marie-Odile Sène Kantoussan ancienne manager de Cgf Bourse et actuelle directrice générale de Bem Dakar a rappelé à l’assistance que la gouvernance « est le chemin le plus facile pour la pérennité de l’entreprise ».



Pour une bonne gouvernance, Marie-Odile Sène Kantoussan a soutenu qu’il faut prendre en compte la règlementation du secteur où évolue l’entreprise. Elle a souligné aussi qu’il faut éviter d’être le seul signataire de tous les engagements de l’entreprise. Car, a-t-elle expliqué, cela peut susciter des doutes sur la qualité de la gouvernance.



Pour justifier d’une bonne gouvernance, Mme Kantoussan a soutenu que le Conseil d’administration doit faire preuve d’équité, de transparence dans la conduite des affaires du Conseil. Elle a également fait savoir que l’assurance dans la prise de décisions et le leadership doivent être des qualités visibles du Conseil d’administration.



Elle a expliqué que, parfois, le Conseil d’administration de certaines entreprises est composé de membres de la famille du promoteur. « Ce qui n’est pas interdit » mais, a-t-elle confié, il est mieux d’avoir des membres diversifiés, qui peuvent entretenir un débat contradictoire pour trouver les meilleures décisions pour l’entreprise.



Mieux, elle a suggéré qu’il faut faire en sorte que le Conseil d’administration compte, parmi ses membres, des « administrateurs indépendants » même si ce n’est pas une « exigence » pour les entreprises.



Par ailleurs, le directeur général de Ecobank Sénégal a rassuré les membres de Emerald Business Club que ce genre d’activités seront organisées pour un meilleur accompagnement des entreprises. « Nous allons organiser périodiquement ce type d’activités avec des experts qui partageront leurs expériences et les bonnes pratiques pour la pérennité des activités de vos entreprises », a déclaré Sahid Yallou.

Bassirou MBAYE