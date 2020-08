Relance économique : Les congés reportés jusqu’en 2021 ! L’impact de la pandémie du Coronavirus n’est pas que sanitaire. L’économie est également frappée de plein fouet. Slon L'AS, sa relance a été ainsi engagée par le ministère des Finances et du Budget.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Dans un circulaire, le ministre de tutelle Abdoulaye Daouda Diallo fait savoir que « les congés des directeurs nationaux et des chefs des services rattachés a son cabinet sont différés jusqu’en 2021 ». Pour ce faire, l’ancien ministre de l’Intérieur invite les responsables de Direction à prendre les dispositions nécessaires pour un « réaménagement du calendrier de congés de leurs



collaborateurs occupant des postes sensibles ou stratégiques ».



Cela doit se faire dans les limites autorisées par la réglementation. Le compte à rebours a démarré. Les 6 mois à venir seront très rudes pour les agents du secteur. Le ministre exhorte a faire preuve d’abnégation et de sacrifice dans le travail afin d’atteindre les objectifs fixés et d’accompagner la relance de I’activite économique.



FacebookTwitterEmailRedditLinkedInTelegramWhatsAppFacebook Messenger

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos