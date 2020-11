Relance économique et émigration clandestine: Diégui Diop, conseillère départementale remotive la jeunesse de Saint-Louis Une adhésion à la vision du Chef de l’Etat, Macky Sall concernant la relance économique (Pad2) s’inscrit au coeur des échanges de la jeunesse de Mme le Ministre d’Etat, Mme Awa Ndiaye. La marraine, une femme dynamique, imbue de valeurs, Mme Fall, née Diégui Diop n’a pas manqué d’évoquer sur Leral TV, l’ambition du Président Sall sur la relance de l’économie nationale. Très engagée et déterminée, la brave dame a exhorté la jeunesse Saint-Louisienne à refuser l’illusion de l’émigration clandestine.



Le développement du pays appelle à la responsabilité de tou citoyen, épris de justice et volonté de contribuer à l’essor économique. C’est dans ce cadre que la jeunesse de Mme Awa Ndiaye, Ministre d’Etat, Parrainée par Mme Fall, née Diégui Diop a drainé des foules de jeunes militants pour tabler sur la relance économique et la question de l’émigration clandestine qui revient avec force et son lot de morts. La marraine, consciente des enjeux économiques et des risques, liés à l’émigration clandestine joue sa partition pour alerter la jeunesse afin de les faire revenir à la raison et, au sens de la responsabilité.



Ainsi, elle a abordé avec fermeté la question de la relance économique du pays. Un projet cher au Chef de l’Etat et reposant une vision claire pour remotiver la jeunesse. Relever le défi économique, transcendant tous les secteurs d’activités, relève-t-elle, reste un défi et un impératif.



L’ancienne syndicaliste, membre de la coordination des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint Louis et membre fondatrice de l'Amicale des Amazones de cette même Université, a fait montre d’une determination indefectible, tout en refusant de manière catégorique le défaitisme. Raison pour laquelle, elle s’est attaquée à la question de l’émigration clandestine qui préoccupe tant les autorités étatiques. Puisque, constaté-t-elle, de multiples jeunes en quête de mieux être, continuent à perdre la vie sous les eaux profonde de l’Océan atlantique.



Etant face à de multiples jeunes de Balakos dans la ville de Saint-Louis, localité, dont une bonne partie de ses fils vit de l’activité de la pêche, la Juriste de formation en droit des affaires, l’entrepreneure Diéguy Diop n’a pas manqué d’exhorter cette jeunesse à rester au bercail pour developer des projets de développement afin de réussir et contribuer au redressement économique du pays.



Ailleurs, la conseillère départementale, ayant un militantisme sans entorse et étant une femme leader, elle reste d’avis que le Sénégal a besoin de sa jeunesse qui doit à tout pris rester plus braves et endurant devant les épreuves. D’après elle, l’Etat qui cherche à satisfaire l’employabilité des jeunes n’est pas resté indifferent aux flux de l’émigration clandestine, loin d’être une solution.

