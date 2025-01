Relation franco-sénégalaise : Huit (8) nouveaux pilotes sénégalais diplômés en France Tout n’est pas gris dans le ciel de la relation entre la France et le Sénégal. Preuve de la relation franco-sénégalaise qui, en dehors des soubresauts des activistes et des réseaux sociaux, sait livrer des bonnes nouvelles, la récente cérémonie de réception de 8 nouveaux pilotes sénégalais à Perpignan dans le Sud de la France.

L’académie internationale des métiers de l’aviation civile de Thiès vient de décerner 8 Commercial Pilot License, c’est-à-dire des brevets de pilote de ligne. Ceci a été possible grâce au partenariat français, notamment à travers l’école d’aviation Aéropyrénées sise à l’aéroport de Perpignan. Il s’agit de la première école professionnelle de pilotage du secteur privé en France qui est ainsi en partenariat avec l’AIBD et l’AIMAC.



Dans le cadre de la montée en puissance du hub aérien sénégalais, cette nouvelle promotion va mettre à la disposition de notre pays des jeunes hommes et femmes qui vont peupler ciel des capitales du monde sur des lignes Air Sénégal.



S’il est désormais acté que les militaires français vont quitter le territoire du Sénégal d’ici la fin de l’été 2025, les perspectives de coopération civile ne manquent pas. Car le retrait à la lumière des faits ne nie en rien la dynamique de coopération intense sur les plans politique, diplomatique et économique. Il s’agit pour Dakar et Paris de promouvoir une nouvelle approche partenariale, qui va au-delà du seul aspect militaire et qui s’inscrit dans le cadre du communiqué conjoint qui a sanctionné le déjeuner Macron – Diomaye de juin 2024.



Selon les autorités des deux pays, le partenariat s’exerce naturellement dans le respect de la souveraineté du pays et des demandes des autorités respectives.



Amadou Gaye



