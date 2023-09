Relations France - Afrique : Invité de la RFI, Abbas Jaber égratigne les dirigeants politiques et les chefs d’entreprise, mais aussi… Abbas Jaber, fondateur et président d’Advens-Geocoton, groupe agro-industriel présent dans 10 pays, premier producteur privé de coton en Afrique subsaharienne, est l’invité d’"Eco d’ici Eco d’ailleurs" de RFI. Chef d’entreprise aux idées tranchées pour le continent qu’il connaît le mieux, l’Afrique, l’homme n’hésite pas à égratigner les dirigeants politiques et les chefs d’entreprise, mais sans épargner non plus ceux qui diffusent le sentiment anti-français…

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Septembre 2023 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

Abbas Jaber, fondateur et président d’Advens-Geocoton, groupe agro-industriel présent dans 10 pays, premier producteur privé de coton en Afrique subsaharienne, parle sans langue de bois des sujets qui lui tiennent à cœur : l’agriculture et le commerce en Afrique, la relation avec la France, l’aide au développement, la présence économique et militaire étrangère.



Interrogé par Bruno Faure et Julien Clémençot, cet homme d'affaires d'origine libanaise né au Sénégal avant l’indépendance, et qui se présente comme une « passerelle entre la France et l’Afrique », n’hésite pas à égratigner les dirigeants politiques et les chefs d’entreprise, sans épargner ceux qui diffusent le sentiment anti-français et ceux qui critiquent l’action du président Emmanuel Macron.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook