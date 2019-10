Relations avec ses coépouses, les adiya: Sokhna Aïda dit tout

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2019

Sokhna Aïda Diallo parle de ses coépouses Sokhna Adja et Sokhna Sokhna Bator. Le guide Thiantacoune a fait des révélations sur les relations qui la lient à ces dernières.

« Vous n’avez jamais vu des coépouses qui se comportent de la sorte. Nous sommes une et indivisible », a dit Sokhna Aïda.



Cependant, elle révèle que cette complicité est née d’une confidence de leur défunt mari Cheikh Béthio Thioune.



«De son vivant, Cheikh Bethio Thioune m’avait confié Sokhna Bator et Sokhna Adja Saliou. Et depuis, elles gardent ce lien sacré qui nous unit. Ceux qui disent que ce sont mes coépouses n’ont rien compris».



Par ailleurs, le guide Thiantacoune a révélé : «jusqu'au moment où nous parlons, elles me donnent du Adiya (donation). Et à l’occasion de ce magal, Sokhna Adja m’a donné la somme de 550 millions FCFA et Bator 480 millions FCFA en guise de Adiya. Elles n’ont jamais accepté que je leur donne quelque chose ne serait-ce que pour les préparatifs du Magal ».



Prenant la parole, Sokhna Adja a conforté les propos de Sokhna Aïda. «Je suis et je serai avec toi. Je ferai tout ce que tu me demandes. Tu es mon guide et tu le resteras », dit-elle.

