Relations extra-pédagogiques avec des élèves : L’IA de Matam prévient les enseignants C’est une circulaire qui a retenu l’attention de l’opinion. Et sans doute parce que l’Inspecteur d’académie de Matam n’en pouvait plus d’apprendre des cas de relations «extra-pédagogiques» entre les enseignants et leurs élèves. Une grosse alerte.

La récurrence des cas de viols et autres abus sexuels en milieu scolaire, inquiète l’Inspection d’académie (Ia) de Matam qui polarise les Ief (Inspection d’éducation et de formation) de Matam, Kanel, Ranérou.



Une situation alarmante qui a nécessité un communiqué pour s’insurger contre les «cas récurrents de relations extra-pédagogiques non conformes aux règles d’éthique, de déontologie et de la morale professionnelle entre certains membres de nos personnels en service dans les écoles et les jeunes filles, particulièrement».



Le mot «extra-pédagogique» utilisé par l’autorité académique recouvre, même s’il ne le dit pas expressément, des relations amoureuses et ce qui peut en découler. Selon Mbaye Babou, «de telles relations occasionnent des faits délictueux et préjudiciables à la dignité des jeunes filles et engendrent, souvent, un arrêt de leur scolarité».



Une occasion pour l’inspecteur, de rappeler «les dispositions règlementaires qui régissent le fonctionnement des écoles, des établissements, des structures en charge de l’éducation et de la formation qui stipulent que toute relation entre un élève et un membre du personnel doit rester pédagogique, contribuer à sa formation, son encadrement et sa réussite».



L’inspection d’académie de Matam qui a adressé cette note aux inspecteurs d’éducation et de la formation, aux chefs d’établissements, directeurs d’écoles, directeurs de Cfp et d’écoles privés, prévient que «tout manquement aux règles de déontologie, de la morale professionnelle et aux dispositions réglementaires expose le prévenu, conformément aux lois et règlements en vigueur».

