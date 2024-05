Religion : Cheikh Al Hadj Malick Sy honoré à titre posthume par le Recteur de la Grande Mosquée de Paris.

Dans le cadre des Journées Sérigne Babacar Sy, organisées par la Dahira Sop Naby, une délégation conduite par Sérigne Moulaye Abdoul Aziz Sy Ibn Habib, a effectué par l’entremise de l’Ambassade du Sénégal en France.



Selon une information reçue, lors d’une visite à la Grande Mosquée de Paris où elle a été reçue par le Recteur, Chems Eddine Hafiz qui a tenu à honorer Cheikh Al Hadj Malick Sy à titre posthume et de lui décerner la médaille de bâtisseurs de Mosquées.



Dans son prêche, l’imam de la Grande Mosquée a rappelé le rôle majeur du Cheikh dans la propagation de l’Islam et de la Tariqa Tijaniyya en Afrique de l’Ouest en rappelant que ce dernier avait été invité en 1922 à la pose de la première pierre de cette mosquée.



Mais empêché, il avait demandé Si Abdel Hamid Kane, son Muqaddam, de le représenter. Le recteur a ensuite manifesté sa grande envie de visiter Tivaouane et le Sénégal.