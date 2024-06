Religion Mecque 2024 : Plus de 900 pèlerins morts à cause de la chaleur

Alors que le Sénégal n’a déploré officiellement que trois morts, le pèlerinage à La Mecque de cette année a été particulièrement macabre.



Plus de 900 pèlerins y sont morts de chaleur, les températures ayant atteint des pics de 51,8 degrés. Parmi les victimes, au moins 600 sont de nationalité égyptienne. Outre les morts égyptiens, 60 décès de Jordaniens ont été annoncés par des diplomates arabes. Des décès ont également été confirmés en Indonésie, en Iran, au Sénégal, en Tunisie et au Kurdistan irakien, rapporte LeTémoin.



Un diplomate asiatique a fait état de « 68 décès » parmi les pèlerins indiens. Les diplomates ont indiqué la veille que 550 corps avaient été transportés à la morgue d’Al-Muaisem, l’une des plus importantes de La Mecque.



