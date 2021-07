Religion : Serigne Mountakha recommande une journée de lecture collective du saint coran et de prières à Massalikul Jinaan, ce Lundi Une journée de lecture collective du Saint Coran et de prières se tiendra ce lundi 19 juillet 2021 correspondant au 8ème jour du mois de zul-hijja à la mosquée Massalikul Jinaan.

L’organisation d’une telle journée est une recommandation du Khalife général des mourides par la voie de Serigne Khabane Mbacké, nouveau responsable du comité qui gère les activités coraniques dans la voie d’Al Mouridiyyah, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



Selon le communiqué, ‘’ce lundi coïncide avec le jour d’Arafat pour le pèlerinage à la Mecque. Le Khalife souligne que ‘’c’est un jour sacré, de prières et d’invocation à ALLAH notre Seigneur’’.



Il signale également que le Khalife général des mourides ‘’a aussi, par la voix de Serigne Khabane Mbacké, exhorté tous les musulmans et particulièrement les disciples mouride de retourner à Dieu, de se repentir sincèrement et de prier Dieu pour qu’il nous accorde un bon hivernage’’.



‘’Ce sera l’occasion d’implorer aussi notre Seigneur, de nous épargner face à la psychose née de l’apparition du coronavirus et de mettre fin à cette pandémie du covid-19’’, poursuit le communiqué.



