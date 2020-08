Religion : le message de Adja Marième Ndiaye « Alhamdoulillah J'ai Mémorisé Le Coran » Pour raviver les valeurs religieuses, voici « Alhamdoulillah J'ai Mémorisé Le Coran », le message de Adja Marième Ndiaye posté sur sa page Facebook, un immense plaisir qu'elle veut contaminer aux croyants musulamans...

Bonjour tout le monde, je m'appelle Adja Marième Ndiaye , j'habite à Saint louis , au Nord du Sénégal.



J'ai débuté mon cursus coranique à Pikine de Saint louis ,au Daara Moustapha Mouhalim Diop , et j'en profite aussi pour remercier mon maître coranique , qui m'a beaucoup soutenu de par sa patience et sa compréhension , vu que c'est pas facile de cumuler les cours à l'école et venir en même temps à l'école coranique.



J'ai toujours eu la ferme volonté d'apprendre le coran en entier , car sachant que le jour du jugement dernier, il viendra intercéder pour celui qui s'était attaché à lui .

L'apprentissage du coran a été le plus beau cadeau que DIEU m'a offert .



J'ai même pas la force de m'exprimer et de dire tout ce que je ressens , aussi je remercie de tout cœur mes parents et surtout ma mère qui me réveillait le matin et et me rappeler tout le temps l'heure , pour aller étudier .



Le coran a été facilité en toutes choses, il faut seulement revoir ses priorités, car il n'y a pas de victoires sans sacrifices.



