Religion-sécurité : plus de 300 Policiers à la ziarra annuelle de Léona Niassène Plus de 300 éléments de la police et 350 barrières seront déployés pour assurer la sécurité des personnes et des biens durant la ziarra annuelle de Léona Niassène, a annoncé le gouverneur de Kaolack lors d'un comité régional de développement préparatoire de cet évènement religieux prévu le 3 février prochain, info relayée par le quotidien « L’As ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Janvier 2024 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

Selon le chef de l'exécutif régional, toutes les dispositions seront prises pour le bon déroulement de cette manifestation religieuse. Les différents chefs de services de l'État ont apporté des réponses rassurantes au comité d'organisation.



Sur le volet la fourniture de l’eau et de l’électricité, l’assainissement, l’hygiène et la salubrité, le contrôle et l’inspection des animaux devant être abattus pour la circonstance, la couverture du réseau des télécommunications, la sécurité sont entre autres doléances qui ont été passées en revue.



Cependant relèvent le journal, les membres du comité d'organisation ont exprimé leurs préoccupations relatives aux manquements qu’on note chaque année. Ces manquements sont surtout liés à l'assainissement à travers la vidange des fosses septiques, provoquant ainsi le ruissellement des eaux usées dans toute la cité, surtout aux lieux réservés à l'hébergement des disciples.



Toutefois, le porte-parole du Khalife de Léona Niassène, El Hadji Ahmed Babacar Niass, s’est dit satisfait de la rencontre.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook