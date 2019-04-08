Remaniement : 22 ministres quittent le gouvernement

Voici la liste des ministres qui quittent le gouvernement :
Cheikh Kanté
Papa Abdoulaye Seck
Ismaïla Madior Fall
Seydou Guèye
Maïmouna Ndoye Seck
Mame Mbaye Niang
Birima Mangara
Aminata Angélique Manga
Mary Teuw Niane
Mansour Élimane Kane
Diène Farba Sarr
Yaya Abdoul Kane
Mbagnick Ndiaye
Abdou Latif Coulibaly
Khoudia Mbaye
Abdoulaye Bibi Baldé
Mame Thierno Dieng
Pape Gorgui Ndong
Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop
Souleymane Jules Diop
Abdou Ndéné Sall
Moustapha Lô Diatta.
Cheikh Kanté
Papa Abdoulaye Seck
Ismaïla Madior Fall
Seydou Guèye
Maïmouna Ndoye Seck
Mame Mbaye Niang
Birima Mangara
Aminata Angélique Manga
Mary Teuw Niane
Mansour Élimane Kane
Diène Farba Sarr
Yaya Abdoul Kane
Mbagnick Ndiaye
Abdou Latif Coulibaly
Khoudia Mbaye
Abdoulaye Bibi Baldé
Mame Thierno Dieng
Pape Gorgui Ndong
Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop
Souleymane Jules Diop
Abdou Ndéné Sall
Moustapha Lô Diatta.