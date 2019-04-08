Remaniement : 22 ministres quittent le gouvernement La constitution du nouveau gouvernement a occasionné pas moins de 22 départs parmi les ministres de l’ancienne équipe gouvernementale. Un renouvellement de près de 50% selon le Premier ministre Boun Abdallah Dionne.

Les départs les plus marquants sont sans doute ceux de Seydou Guèye, Mame Mbaye Niang, Abdou Latif Coulibaly, Mbagnick Ndiaye, Souleymane Jules Diop ou encore Ismaïla Madior Fall.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 10:19 | | 1 commentaire(s)|

Voici la liste des ministres qui quittent le gouvernement :



Cheikh Kanté

Papa Abdoulaye Seck

Ismaïla Madior Fall

Seydou Guèye

Maïmouna Ndoye Seck

Mame Mbaye Niang

Birima Mangara

Aminata Angélique Manga

Mary Teuw Niane

Mansour Élimane Kane

Diène Farba Sarr

Yaya Abdoul Kane

Mbagnick Ndiaye

Abdou Latif Coulibaly

Khoudia Mbaye

Abdoulaye Bibi Baldé

Mame Thierno Dieng

Pape Gorgui Ndong

Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop

Souleymane Jules Diop

Abdou Ndéné Sall

Moustapha Lô Diatta.

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