Remaniement: Le CV du nouveau PM, Amadou Ba, la composition du Gouvernement attendu Fin du suspense au Sénégal. Amadou Ba a été nommé Premier ministre ce samedi 17 septembre. Il est ancien ministre de l’Économie et des finances et ancien ministre des Affaires étrangères. La composition du nouveau gouvernement est encore attendue. Le poste de Premier ministre, supprimé par le chef de l’État en mai 2019, avait été rétabli en décembre 2021, mais n’avait pas été pourvu jusqu’ici.

PRENOM : Amadou

NOM : BA

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 17 mai 1961 à Dakar

NATIONALITE : Sénégalaise

SITUATION MATRIMONIALE : Marié – trois (03) enfants

FORMATION ACADEMIQUE



1988  Brevet de l’ENAM : Section : Impôts et Domaines

 Maîtrise es Sciences Economiques

: Option Gestion des Entreprises

1980  Baccalauréat du Technicien

: Option série G2 Techniques de Gestion



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Avril 2019 - Novembre 2020

02 Septembre 2013  Ministre de l’Economie et des Finances



Novembre 2006  Directeur Général des Impôts et des Domaines



2004 -2005  Directeur des Impôts



2002 - 2004  Chef du Centre des Grandes Entreprises de la Direction des Impôts



Juillet - Août 2001 : Stage de formation des Formateurs à l’Ecole Nationale des Impôts

de Clermont-Ferrand (France)



– 1994  Inspecteur Vérificateur à la Direction des vérifications et Enquêtes

Fiscales



1994–1992  Direction des Assurances : Délégué dans les fonctions de

Commissaire Contrôleur des Assurances



Mars - avril 1992 : Stage de contrôle des Assurances à Libreville



1992– 1990  Chef d’inspection à Dakar Plateau I



Février – Avril 1991 : Stage d’Audit des Banques, Assurances et Grandes Entreprises

à Baltimore - USA

Mai – Juin 1991 : Stage de Taxe sur la valeur Ajoutée à l’Institut International

d’Administration Publique – Paris



1990– 1989  Inspecteur Chef du 1er Secteur de Taxe sur la Valeur Ajoutée à la

DGID/Dakar



1989 : Inspecteur stagiaire à Diourbel



: Stage de Perfectionnement en gestion administrative à l’Institut

International d’Administration Publique – Paris





AUTRES EXPERIENCES



2000 – 1995 : Chargé d’enseignements au COFEB/BCEAO



Chargé d’enseignements à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), section Impôts et Domaines depuis 1992



