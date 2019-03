Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Remaniement : Le ministre et son... grand sorcier Vaudou à Dakar Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2019 à 23:59 | | 0 commentaire(s)| Incroyable mais vrai ce qui se passe au Sénégal avant le remaniement ! C’est toujours les mêmes qui foncent chez les marabouts pour se faire « reconduire » au gouvernement avec l’aide de « Djinn »…



Cette fois, c’est un ministre très connu de la République qui a hébergé un grand féticheur béninois dans un hôtel de la place. Ce féticheur qui avait été, selon les dires de l’entourage du ministre, à l’origine de la nomination de ce dernier dans l’attelage gouvernemental.



Et le voilà qui revient avant la prestation de serment de Macky Sall qui sera suivie du nouveau gouvernement. Et nos sources l’ont aperçu dans le même hôtel aux Almadies et dans la même suite, toujours au compte du ministre.



Selon nos informations, le féticheur est un célèbre prêtre vaudou qui officie à Ouidah, grande cité du culte Vaudou au Bénin. « Il est très connu et se fait appeler dans son Ouidah natal, Grand Maître marabout vaudou P.G » selon un membre de son entourage rencontré à l’hôtel. Selon notre interlocuteur, le Grand maître est là pour des séances de guérison. Mais nos informateurs sont formels : « Il est venu pour le ministre en question »…



Nous y reviendrons



Rappel

Le vaudou vient d’Afrique de l’Ouest, mais on pratique aussi un vaudou partout où des esclaves africains ont été déportés, comme dans certaines îles des Caraïbes ou dans quelques pays d’Amérique comme le Brésil, les États-Unis, le Mexique, etc





Accueil Envoyer à un ami Partager