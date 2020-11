Remaniement: Malick Gackou vers le Palais? Le leader du Grand Parti, Malick Gackou, est pressenti au poste de ministre d’Etat auprès du président de la République, Macky Sall, a rapporté "Les Echos".

Selon toujours le journal, d’autres indiscrétions parlent d’Envoyé spécial (un poste qui a été confié à l’ancien ministre conseiller Chargé du PSE, Cheikh Kanté). Mais le poste de ministre d’Etat semble plus sûr.



Pour rappel, le député du Grand Parti, Malick Guèye avait fait une sortie, lundi dernier, afin de dire que leur leader, c’est-à-dire Malick Gakou, avait une fois refusé de tendre la main au président de la République qui voulait qu’il entre dans le nouveau gouvernement.



Et en moins de 24 heures après cette déclaration, le Grand Parti a sorti un communiqué pour le démentir. Ce qui porte à croire que Malick Gackou va rejoindre bientôt la mouvance présidentielle, rapporte nos confrères.

