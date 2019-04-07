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Remaniement: Voici la liste des ministres limogés


Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 23:52 | | 0 commentaire(s)|

Remaniement: Voici la liste des ministres limogés
La composition du nouveau gouvernement est désormais connue. Dans la liste publiée dans la soirée, on note 32 membres contre 39 pour l’équipe sortante. Onze personnes ont aussi fait leur entrée contre 21 départs. Voici ceux qui ont été limogés.

1. Augustin Tine

2. Ismaïla Madior Fall

3. Diène Farba Sarr

4. Papa Abdoulaye Seck

5. Mansour Elimane Kane

6. Mary Teuw Niane

7. Yaya Abdoul Kane

8. Mbagnick Ndiaye

9. Abdoulatif Coulibaly

10. Khoudia Mbaye

11. Abdoulaye Bibi Baldé

12. Maimouna Ndoye Seck

13. Mame Mbaye Niang

14. Mame Thierno Dieng

15. Pape Gorgui Ndong

16. Aminata Angélique Manga

17. Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop

18. Souleymane Jules Diop

19. Birima Mangara

20. Abdou Ndéné Sall

21. Moustapha Lô Diatta





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