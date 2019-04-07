Remaniement: Voici la liste des ministres limogés

La composition du nouveau gouvernement est désormais connue. Dans la liste publiée dans la soirée, on note 32 membres contre 39 pour l’équipe sortante. Onze personnes ont aussi fait leur entrée contre 21 départs. Voici ceux qui ont été limogés.
1. Augustin Tine
2. Ismaïla Madior Fall
3. Diène Farba Sarr
4. Papa Abdoulaye Seck
5. Mansour Elimane Kane
6. Mary Teuw Niane
7. Yaya Abdoul Kane
8. Mbagnick Ndiaye
9. Abdoulatif Coulibaly
10. Khoudia Mbaye
11. Abdoulaye Bibi Baldé
12. Maimouna Ndoye Seck
13. Mame Mbaye Niang
14. Mame Thierno Dieng
15. Pape Gorgui Ndong
16. Aminata Angélique Manga
17. Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop
18. Souleymane Jules Diop
19. Birima Mangara
20. Abdou Ndéné Sall
21. Moustapha Lô Diatta
1. Augustin Tine
2. Ismaïla Madior Fall
3. Diène Farba Sarr
4. Papa Abdoulaye Seck
5. Mansour Elimane Kane
6. Mary Teuw Niane
7. Yaya Abdoul Kane
8. Mbagnick Ndiaye
9. Abdoulatif Coulibaly
10. Khoudia Mbaye
11. Abdoulaye Bibi Baldé
12. Maimouna Ndoye Seck
13. Mame Mbaye Niang
14. Mame Thierno Dieng
15. Pape Gorgui Ndong
16. Aminata Angélique Manga
17. Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop
18. Souleymane Jules Diop
19. Birima Mangara
20. Abdou Ndéné Sall
21. Moustapha Lô Diatta