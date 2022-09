Remaniement et Nomination du PM : Ce sera pour ce weekend ! Les choses semblent se préciser pour la formation d’un nouveau gouvernement. Le président Macky Sall donnera le nom de son nouveau premier ministre ce samedi.

La nomination d’un nouveau premier ministre est imminente. Mieux, elle devrait intervenir dans les 48 heures voire 72 heures, selon «Les Echos». Puis, le gouvernement sera connu, dans la foulée.



En effet, le président de la République va voyager dimanche pour se rendre aux obsèques de la Reine Elisabeth II, prévues lundi. Et après les obsèques de la Reine, il fera cap sur les Usa pour prendre part à l'Assemblée générale de l’Onu.



Comme à son habitude donc, le chef de l'Etat, après l'annonce du nouveau gouvernement, va s'absenter du territoire national.



«Le Quotidien» aussi donne la même information. Le journal informe que la nomination du premier ministre sera pour ce samedi. Le Président Macky Sall va mettre fin au suspense ce début de week-end, avant de s'envoler pour New York le dimanche suivant, pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations unies, indique aussi Le Quotidien.



iGFM



