Remaniement: limogé par Macky Sall, Amadou Bâ avait-il son propre agenda? Amadou Bâ défenestré du gouvernement du gouvernement. Le limogeage du désormais ex-cehf de la diplomatie sénégalaise n'a surpris que peu ou prou, selon Kritik.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Novembre 2020 à 06:12 | | 0 commentaire(s)|

En effet le journal estime que la surprise des personnes qui n'ont pas eu accès aux secrets d'alcôve qui bruissent en mode silencieux autour de l'entourage de Macky Sall.



Le retentissant limogeage de l'édile de Yoff et de l'ancien ministre des Affaires Etrangères était très attendu. Du moins, c'est ce que laisse entendre Mame Mbaye Niang, l'influent chef de cabinet du président de la République. Invité à la Sen Tv,

il avait laissé entendre que c eux qui ont leur propre agenda vont nous faire de la place.

Ce qui a été acté depuis dimanche dernier.



