Remaniement ministériel: les cadres républicains félicitent le Président Macky Sall et remercient Amadou Ba Dans une déclaration parvenu à leral.net, les cadres républicains des parcelles Assainies ont tenu à féliciter le Président Macky Sall et remercier Amadou Ba, son ex ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Cette réacyion faite suite au remaniement gouvernemental survenu dimanche dernier. Ces cadres sont aussi revenus sur le pourquoi de ce changement.

Pour ces cadres républicains, , prenant la pleine mesure du contexte de la pandémie et de ses impacts, le Président Macky Sall, a tendu la main à toutes les forces vives de la Nation pour construire une union sacrée. C’est dans cette dynamique de consensus issue du dialogue politique national qu’il faut comprendre et analyser les derniers changements opérés dans le gouvernement pour impulser un nouveau souffle.

« Il s’agit, en effet, de rassembler toutes les compétences, au-delà des clivages pour mieux adresser les urgences et priorités autour de la relance économique dans le cadre du PAP2a » ont-ils soutenu.



Revenant sur le contexte, ils soulignent que depuis le 2 mars 2020, coïncidant avec l’apparition du 1er cas de coronavirus au Sénégal, notre pays est frappé par la pandémie de la covid 19 qui a eu des impacts négatifs sur le plan économique et social.

Face à cette crise aiguë et multiforme, le Président de la République a pris des mesures fortes et adaptées pour d’une part, contenir le choc exogène et d’autre part, créer les conditions d’une reprise progressive et soutenue des activités économiques (programme de résilience économique et social).



« C’est pourquoi, la CCR des PA adresse ses vives félicitations au Président de la République pour son esprit d’ouverture, son sens des grands ensembles et l’ambition qu’il porte pour notre cher Sénégal.

La CCR des Parcelles assainies tient aussi à remercier l’ensemble des membres du gouvernement sortant pour service rendu à la Nation, en particulier le Ministre Amadou BA, coordonnateur de l’APR des parcelles assainies », dit le document.



Au regard de ce qui précède, les camarades de Mamadou Al hadji Ly lancent un appel à tous les acteurs pour renforcer cette dynamique unitaire et de consensus autour du Président de la République. En vérité, les défis et enjeux qui se posent aujourd’hui, exigent que chaque sénégalais et chaque sénégalaise, dans une introspection, puisse s’oublier un tant soit peu pour l’intérêt supérieur de la Nation.



La CCR des Parcelles assainies réaffirme donc son engagement indéfectible à accompagner le Président de la République dans la mise œuvre du PAP2a pour un Sénégal émergent, de paix et de stabilité car, notre cher pays que nous aimons tous, vaut tous les sacrifices.



