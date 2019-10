Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Remède naturel: Le chou, l'allié de l'allaitement contre les seins engorgés Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)| Chaque femme devenue mère se souvient de la douleur provoquée par l'allaitement. Que faire lorsque l'engorgement et les douleurs au niveau des seins à cause de l'allaitement apparaissent ?





Cela peut paraître étrange, mais de nombreuses femmes ont essayé cette méthode, qui semblerait porter ses fruits : une feuille de chou sur les seins ! Même si les douleurs sont engendrées par un soutien-gorge trop petit, cette méthode se révèle tout aussi efficace.



Toutes les plantes appartenant à la famille du chou conviennent parfaitement : le chou kale, le chou vert ou blanc, etc. Une petite étude scientifique montre que les effets des feuilles de choux sont comparables à ceux obtenus avec une compresse chaude ou froide posée sur le sein pour soulager.



Si vous voulez essayer, mettez un chou au frigo pendant une heure. Retirez ensuite les premières feuilles, arrachez deux feuilles et rincez-les. Coupez un trou au centre des feuilles pour faire passer les mamelons puis laissez les feuilles agir pendant 20 minutes.



Cette méthode soulagera la douleur et vous détendra. Une fois que vous vous sentez apaisée, retirez-les et répétez la procédure jusqu'à faire disparaître entièrement la douleur. Si la douleur persiste, n'hésitez pas à aller consulter un médecin.











Source : laminutebienetre.net





Accueil Envoyer à un ami Partager