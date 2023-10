Remerciements au président Macky Sall -Félicitations à Amadou Ba : Ndiagne Diop valide le candidat de la coalition BBY Présidant une réunion politique de la commune de Bambilor , le maire Ndiagne Diop, a exhorté les élus, les responsables de la coalition BBY de la commune et les populations, à l’unité autour du candidat choisi Amadou Ba. Infos partagées sur sa page Facebook, il a adressé ses Remerciements au président Macky Sall et ses félicitations à Amadou Ba, validant ainsi le choix porté sur le candidat de la coalition BBY

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Octobre 2023 à 23:06 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, il n’a pas manqué de rappeler à ces derniers de tout mettre en œuvre pour la victoire de leur coalition en février 2024.



Ndiagne Diop salue le choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba, un acte de haute portée politique du président de la République Macky Sall, selon lui.



Dans la foulée, il ajoute : « Cela a été en outre une opportunité pour exhorter les élus, les responsables des partis alliés mais également les populations à l’unité des cœurs pour une large victoire de notre coalition gagnante en Février 2024. »



Avant de conclure, il félicitera le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, pour avoir changé le visage du Sénégal durant ces années .



Enfin le maire de Bambilor a renouvelé sa loyauté au Président Macky Sall , tout en le félicitant pour son attachement au code de l’honneur et son amour pour le Sénégal.



















