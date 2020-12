Remise de diplômes à 84 apprenants: Sonatel academy célèbre sa deuxième promotion

Sonatel Academy récompense 84 apprenants pour le compte de l’année académique 2019-2020. Pour cette deuxième promotion, le groupe Sonatel informe que ce sont 984 heures de cours déroulées en « hard skills » (compétences techniques fondamentales requises pour prétendre au métier visé : Développeur web/mobile, Référent Digital et Développeur Data…), et 200 heures de cours déroulées en « soft skills » (séance de développement des capacités psychologiques - confiance en soi, gestion de stress…. mais aussi de la prise de parole en publique et techniques de collaboration : leadership et développement de l’intelligence émotionnelle).



A travers son communiqué de presse, la même source fait savoir que la promotion connait un taux de réussite de 86% à l’examen de certification avec un faible taux de décrochage de 2%. Ce taux de réussite, selon elle, fait suite à une évaluation progressive, suivie d’une soutenance devant un jury de professionnels au sortir de laquelle les apprenants bénéficient d’un diplôme reconnu par le ministère de la formation professionnelle. Le document précise dans la foulée que dans ces métiers du numérique autrefois faiblement intégrés par les femmes, les filles de la deuxième promotion de Sonatel Academy se sont distinguées par leur fort taux de réussite de l’ordre de 90% contre 84% chez les garçons.



Par ailleurs, la Sonatel se réjouit de sa collaboration avec des partenaires tels Simplon, le ministère de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, la Coopération luxembourgeoise Luxdev et la coopération allemande Giz. Aussi, elle déclare que la présence d’acteurs majeurs de l’écosystème numérique dans le comité pédagogique de Sonatel Academy est également à saluer car elle confère à la structure son caractère moderne et ouvert aux réalités de l’écosystème.



Le communiqué rapporte enfin qu’il s’agit entre autres de la direction des examens et concours du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, de la direction de la formation professionnelle, de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l’école supérieure multinationales des télécommunications, de l’Organisation des professionnels des Tic (Optic), de l’Association sénégalaise des chercheurs en informatique et de Teranga Tech.

