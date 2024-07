Remise des prix du Concours général 2024 : Le cri du cœur du Président Faye pour la revitalisation des filières scientifiques et techniques Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé, ce lundi, sa volonté de renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques au Sénégal, afin d'augmenter significativement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques. L’APS qui relaie l’information, souligne que cette année, seuls 17 % des candidats au baccalauréat au Sénégal, proviennent des séries scientifiques et techniques.

" Notre pays a un besoin urgent de renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques, pour accroître considérablement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques ", a déclaré le chef de l’état lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de l'édition 2024 du Concours général.



" Cette régression inquiétante des candidatures scientifiques au baccalauréat, doit impérativement cesser, pour éviter de compromettre nos ambitions légitimes de souveraineté alimentaire, numérique, technologique, sécuritaire, entre autres ", a alerté le Président Faye.



Selon lui, le Sénégal a besoin de scientifiques pour relever les défis actuels et futurs. " En réalité, le monde dans lequel nous vivons, en compétition avec d'autres pays et d'autres peuples, est un monde de connaissances, particulièrement de la connaissance scientifique, technologique et numérique ", a-t-il souligné.



" La conquête de la souveraineté à laquelle je vous invite, passe nécessairement par la maîtrise des sciences, des mathématiques, des technologies et du numérique. C'est pourquoi j'encourage les apprenants à redoubler d'efforts, pour s'approprier ces disciplines ", a-t-il ajouté.



Sur un autre volet, selon toujours l’Agence, le Président Faye a également invité les pédagogues à réfléchir sur les moyens de faire du système éducatif sénégalais, " un espace attractif d'apprentissage des sciences et des technologies, un espace qui forme des élèves créatifs, dotés de capacités innovatrices ".



Il a souligné que " la technique et la formation professionnelle, seront des leviers d'industrialisation, de valorisation des ressources et d'amélioration de l'employabilité des diplômés ".



" Nous comptons renforcer la carte nationale des établissements d'enseignement technique et diversifier les offres de formation pour une éducation plus inclusive et de qualité ", a-t-il promis.



