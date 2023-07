Remise du Trophée de Champion du Sénégal: La Ligue 1 honore Génération Foot ce dimanche Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juillet 2023 à 12:26 | | 0 commentaire(s)|

Sacrée championne du Sénégal saison 2022-2023, Génération Foot va recevoir les honneurs dus à son rang dimanche, à l’issue de son duel avec Dakar Sacré-Cœur comptant pour la 25e journée du championnat professionnel de Ligue 1. En conférence de presse hier, les membres de la Ligue sénégalaise de football professionnel ont aussi informé qu’une prime […] Sacrée championne du Sénégal saison 2022-2023, Génération Foot va recevoir les honneurs dus à son rang dimanche, à l’issue de son duel avec Dakar Sacré-Cœur comptant pour la 25e journée du championnat professionnel de Ligue 1. En conférence de presse hier, les membres de la Ligue sénégalaise de football professionnel ont aussi informé qu’une prime conséquente sera accordée aux champions. La Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) veut mettre les petits plats dans les grands. L’instance dirigeante du football local va organiser une cérémonie de remise du trophée de champion du Sénégal saison 2022-2023 à Génération Foot sacrée il y’a une semaine à Saly. L’événement aura pour cadre le stade Déni Birame Ndao après le match Génération Foot-Dakar Sacré-Cœur de ce dimanche comptant pour la 25e journée. La révélation a été faite par le président de la commission d’organisation de la Lsfp, Samsidine Diatta, hier, en conférence de presse. « Je tiens tout d’abord à féliciter Génération Foot pour son parcours exceptionnel cette saison. Elle est championne du Sénégal avant la fin du championnat. Ça a été difficile par moments mais elle a su maintenir le cap jusqu’à ce titre » a fait savoir le dirigeant tout en donnant rendez-vous dimanche pour la remise solennelle du trophée. Selon lui, ce sera la cérémonie de consécration à Génération Foot, aux joueurs et à tous ceux qui ont contribué à ce sacre. La Ligue veut que la fête soit belle et que les couacs soulevés l’année dernière soient corrigés pour cette édition. Sur ce, Samsidine Diatta a indiqué que les dirigeants de la Ligue et ceux de Déni Birame Ndao ont tenu une réunion en ce sens et adopté des décisions pouvant permettre à la cérémonie de se dérouler dans les meilleures conditions. Les courriers et le schéma organisationnel ont été envoyés aux partenaires et à qui de droit. Les aspects du protocole ont été adoptés de même que la question des lots de récompense (trophée, médailles, prime). « Nous voulons que l’espace soit dégagé, qu’il y’ait le minimum de personnes sur le podium afin de permettre à tout le monde de voir les festivités et tout ce qui tourne autour. Nous voulons nous inspirer de ce qui se fait le mieux dans les autres pays pour marquer au fer rouge cette journée », espère Samsidine Diatta qui informe qu’il y’aura de l’animation pour égayer le spectacle. Une prime de 35 millions FCfa Sacrée championne du Sénégal, Génération Foot ne recevra pas que le trophée et les médailles comme récompenses. Une prime lui sera aussi accordée dimanche au moment de recevoir son trophée par la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) comme il est de coutume pour chaque champion. « Génération Foot recevra une prime de victoire de l’ordre de 35 millions FCfa. C’est la même somme qu’avait perçue le Casa Sports à la fin de la saison dernière », fait savoir le président de la commission d’organisation de la Lsfp Samsidine Diatta. Ce montant permettra sans doute au club niché à Déni Birame Ndao de mieux préparer l’intersaison afin de faire bonne figure en Ligue africaine des champions à laquelle, il est qualifié. Par ailleurs, des scènes de violence ont été observées dans les rencontres en championnat. Après Guédiawaye Fc, l’As Pikine s’est aussi signalée dans ce domaine obligeant la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) à prononcer des sanctions (amende d’un million FCfa, huis clos pour le restant de ses matches officiels et sur terrain neutre) à son encontre. Mercredi, la demi-finale de la Coupe du Sénégal qui devait opposer Guédiawaye Fc au Jaraaf de Dakar n’a pu aller à son terme pour les mêmes raisons. Des faits qui n’honorent pas le football local et qui doivent obliger ses dirigeants à se montrer beaucoup plus intransigeants. « Je pense que le football s’accompagne malheureusement de passion et c’est tout à fait normal. Mais cette passion ne doit pas être négative au point de générer des incidents », a rappelé le président du comité exécutif de la Lsfp, Amsatou Fall. Ce dernier de faire remarquer que plus de 240 matchs ont été joués cette saison et seulement trois gros incidents ont été dénombrés ; ce qui est un ratio extrêmement faible. Mais quoi que ce ratio soit faible, c’est intolérable pour l’image du football sénégalais. Amsatou Fall a tenu à rassurer son monde sur leur détermination à juguler le mal. « Nous avons produit un mémorandum que nous avons envoyé à tous les clubs et à tous les commissaires pour leur signaler que pareille situation ne peut plus se reproduire parce qu’il y va de la crédibilité de notre championnat. Nous avons beaucoup innové cette saison sur le plan de l’attractivité, du spectacle et on a animé pas mal de conférences pour sensibiliser les clubs et rassurer le public. Maintenant nous sommes dans la dernière ligne droite et il est clair que cela va susciter de la passion mais nous avons pris les devants. Nous allons innover en faisant appel à des superviseurs en plus des commissaires. Tout ça pour dire que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour endiguer le mal ». Voilà qui est clair. Mouhamadou Lamine DIOP



