Remobilisation des troupes pour la candidature de Macky Sall en 2024 : Habib Niang galvanise ses militants et cloue le bec à ses détracteurs « Ce qui nous retarde c'est de relayer de fausses informations pour nuire à quelqu'un. Mais à ces gens qui pensent me nuire, ils se trompent d'adresse et de cible. Ici à Thiès aucun leader politique de quelque bord qu'il soit n'est pas plus légitime que moi" a insisté Habib Niang responsable politique de l'Apr Thiés. »

Tels sont les propos de Habib Niang responsable politique de l'Apr qui a rencontré les présidentes des groupements, les sages et les présidents de cellules des jeunes dans le cadre de la réorganisation et la remobilisation de ses militants.

Occasion saisie pour remobilise ses militants et répondre à ses détracteurs, mais aussi porter la candidature de Macky Sall en 2024



Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Décembre 2022 à 11:16



