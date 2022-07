Remontada de Benno par rapport aux élections locales : Amadou Bâ plus que rassuré par leur bonne campagne Battue par l’opposition dans plusieurs départements et importantes communes du Sénégal, Benno Bokk Yakaar fait face aujourd’hui au défi de la revanche, surtout en ces importantes joutes législatives aux enjeux multiples.

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

Interrogé à la sortie des urnes, l’ancien ministre des Affaires étrangères s’est aussi prononcé sur une possible « remontada ou revanche » de Benno Bokk Yakaar par rapport aux élections locales : Amadou Bâ plus que rassuré par leur bonne campagne



« Je crois fermement que la tendance va changer. Aujourd’hui, ce sont les citoyens qui sont appelés à venir choisir leurs députés. Nous avons battu campagne et fait part à l’ensemble de nos concitoyens et ils ont pu mesurer les réalisations posées par le Président Macky Sall », a soutenu Amadou Bâ.



