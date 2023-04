Remous à «HOGIP» : Le DG minimise et indexe les syndicalistes

Accusé par les syndicalistes de mauvaise gestion, le Directeur général de l’hôpital général Idrissa Pouye apporte la réplique. Face à la presse, Dr. Saliou Tall est d’avis que le mouvement d’humeur dans ladite structure est animé par des syndicalistes encagoulés, qui veulent saper le fonctionnement de l’hôpital.



Le Directeur général de l’hôpital général Idrissa Pouye n’a pas tardé à réagir face aux accusations des syndicalistes de cette structure sanitaire. Face à la presse, Dr. Saliou Tall revient sur ce mouvement d’humeur. « Depuis un certain temps, les syndicalistes ont déposé pour une augmentation de salaire, cela dépend de la subvention que l’Etat donne et que nous n’avons pas encore reçu. Ils ont entamé une grève avec un arrêt de travail et des sit-in pour rentrer dans ce fonds », dit-il.



Et de poursuivre: « Ce sont des syndicats qui ont le droit d’aller en grève mais s’ils ne travaillent pas, il y aura des ponctions de salaire pour le nombre de jours pour lesquels ils n’ont pas travaillé ». Accusé par les syndicalistes de voyager tout le temps, Dr. Saliou Tall tient à préciser qu’il voyage comme tout le monde. « Cet argent ne leur appartient pas. Ils sont payés chaque jour et nous ne leur devons rien du tout. S’il est utile de voyager, nous le faisons aussi », martèle-t-il.



Il souligne que c’est un décret qui va mettre fin à ses fonctions même s’il est en retraite. « C’est l’Etat qui doit en décider », tonne-t-il. Le Directeur général soutient qu’il est prêt au dialogue, car n’étant pas dans une position d’affrontement. « Ce sont eux qui sont dans cette dynamique. Ce sont des syndicats encagoulés qui n’ont rien à voir avec le fonctionnement de l’hôpital. L’hôpital regroupe mille employés, si quelques-uns ne travaillent pas, cela ne paralyse pas le fonctionnement », renchérit-il.



Il tient à rappeler que ce qu’ils ont fait en termes d’investissement ces dernières années, n’a jamais été réalisé dans cette structure sanitaire. « Nous avons un plan d’actions et un projet d’établissement pour cet hôpital. Les services fonctionnent, il n y a pas de problème dans cette structure hospitalière », laisse-t-il entendre.