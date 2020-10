Remous à Tivaouane: Les populations de Daroum Salam expriment leur ras-le-bol face à l’état de leur route principale, très délabrée Les populations de Daroum Salam, une localité de Tivaouane, ont exprimé ce jour leur ras-le-bol face à l’état de délabrement très avancé d’une route très fréquentée, qui depuis des lustres, est comme abandonnée aux populations.

Selon Bassine Gaye, conseillère municipale de cette collectivité, dès le début de sa dégradation, elle avait saisi personnellement leur Maire, repartant avec une promesse ferme que ce dernier va y faire des travaux nécessaires pour son amélioration. Mais depuis lors, rien !



Selon d’autres témoignages, cet état de leur route, avec de la poussière et de la pollution, le défaut des lampadaires, entraîne des impacts négatifs sur la vie des populations. Car avec cette route très fréquentée, avec des gros porteurs, camions et autres soulevant des tonnes de poussière, les maisons voisines sont envahies par des saletés de toutes sortes, changeant même leur couleur. Et même certains de ses habitants sont actuellement hospitalisés.



Avec l’approche du Gamou de Tivaouane, des vastes mouvements sont attendus. Un appel est lancé au Président Macky Sall.



Mais des menaces ont aussi été brandies, allant même jusqu’à envisager de barrer cette route, axe vital pour l’économie du pays, mais aussi pour accéder à la ville sainte.



