Remous à l’ASBEF : une opération coup de poing attendue en cette matinée du lundi Cela fait plus d’un an que l'Association Sénégalaise pour le Bien Etre Familial (ASBEF) cette structure est confrontée à une grave crise d’autorité qui s’est traduite par des licenciements abusifs et malversations financières. Ce qui avait poussé des bailleurs anglais à geler tous les fonds estimés à près de 2 milliards CFA/an. Une « opération coup de poing » est attendue en cette matinée…

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020 à 09:04

Ce lundi 29 juin 2020, le comité intérimaire de gouvernance de l’ASBEF compte une opération coup de poing dans les locaux de la structure.



Selon l’info parvenue à leral.net, l'opération consistera à déloger l'ex directrice Exécutive Miriam Makeba Mingou démise de ses fonctions. C’est ainsi nous dit-on que l’occasion sera saisie pour installer la nouvelle administratrice désignée



Pour rappel, l'Association Sénégalaise pour le Bien Etre Familial (ASBEF) est une organisation non gouvernementale sénégalaise créée en 1968 par des volontaires femmes et hommes soucieux de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant ainsi que du bien être de la famille au Sénégal.



Elle a été reconnu par les autorités publiques en 1975. L'ASBEF est membre à part entière de la Fédération Internationale pour la Planification Familiale (IPPF)

