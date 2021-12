Remous à la SAR: Un collectif défend la Directrice générale et étale son bilan reluisant ! A la Société africaine de raffinage du Sénégal - SAR, le Tiraillement et les sorties se multiplient. Dans un communiqué, le collège de ses délégués, au nom des travailleurs, s’est érigé en bouclier pour défendre la Directrice générale et étaler son bilan reluisant !

Portant à l’opinion publique leur réaction, ils soulignent le bilan de leur Directrice générale, qui a su corriger beaucoup d’imperfections au sein de leur société.



Ce bilan va de la mise à fin des arrêts répétitifs des installations faute de brut, une de leurs préoccupations, des pannes répétitives, le tout accompagné d’une gestion rigoureuse. Voici l'intégralité de leur communiqué



"Le personnel de la société africaine de raffinage, à travers ce communiqué du collège des délégués, voudrait porter à l’endroit de l’opinion nationale et internationalen des faits marquants depuis l’arrivée de la nouvelle Directrice générale à la tête de la raffinerie.



En effet, la Directrice générale a su mettre fin aux arrêts répétitifs des installations pour rupture de brut, ce qui était une de nos préoccupations majeures.



La réduction considérable des pannes techniques à la suite de son implication personnelle dans la recherche de solutions pour la pérennité du raffinage.



Une gestion rigoureuse qui a occasionné un résultat positif de plus 6,5 milliards FCfa après six mois d’exercice, avec une projection de faire plus de 8 milliards FCfa de bénéfices en fin d’exercice 2021.



Fort de ces constats, le personnel, par la voix du collège des délégués, adresse ses félicitations à madame Marième Ndoye Decraene, 1ière femme Directrice générale de la sar, et lui exprime un grand soutien.



Ces évènements heureux ont su revigorer l’engagement du personnel derrière la Directrice générale, pour relever le défi de l’arrêt métal en cours, couplé au raccordement du projet d’extension des capacités de production de la raffinerie, en vue de l’exploitation du pétrole sénégalais.



Au différent opposant les actionnaires de la sar, le personnel appelle l’ensemble des acteurs, à privilégier les intérêts du Sénégal dans le respect des principes directeurs de bonne gestion, sans compromettre les intérêts des uns ou des autres.



La recapitalisation est une opération nécessaire pour la Sar et fait l’unanimité.



Nous rappelons par la même occasion, la vieille promesse des actions pour le personnel."





