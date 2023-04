Remous au Pds section Saint-Louis

Les démons de la division ont refait surface au sein du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) de Saint-Louis. Membre du comité directeur du Parti Démocratique Sénégalais (Pds), Djibril Sakho s’insurge contre les résultats du renouvellement des instances de la formation libérale, qui accordent à la responsable Poulméra Diop, 79 secteurs. Pour le plénipotentiaire titulaire, il s’agit d’une fraude car tous les secteurs montés à la commande de Poulméra Diop, n'ont pas de feuilles de présence.



Or, soulignent M. Sakho et ses partisans, le travail est mené depuis plusieurs mois par des militants et responsables libéraux, conformément au fonctionnement de leur parti. En plus, dit-il, la commission de vente et de placement de cartes n'a pas supervisé les installations. Pis, le principe contradictoire du double emplacement, n'a pas été fait.



A l’en croire, le supposé commissaire qui a rassemblé toutes ces irrégularités, est allé dire que 79 secteurs ont été décomptés. Très amer, il récuse solennellement le superviseur et demande au président Abdoulaye Wade de sévir contre cette fraude. Il est inconcevable, à ses yeux, qu'une personne méconnue de la ville, ignorant ses réalités et basée à l'extérieur du pays, leur soit imposée. Il invite leur candidat Karim Wade à mettre fin aux agissements du superviseur Saliou Dieng.











L'As