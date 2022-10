Remous au Sein de l’APR à Nioro du Rip : Bara Ndiaye et Cie fustigent la gestion du coordonnateur départemental

La relation entre les militants de l’Alliance pour la République (Apr) à Nioro du Rip et leur coordonnateur départemental, n’est plus au beau fixe. Réunis autour d’un collectif dénommé « Les militants de première heure de l’APR de Nioro », le conseiller au Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Bara Ndiaye et cie ont tenu, en effet, une conférence de presse pour vilipender ce dernier, qu’ils accusent de diviser pour mieux régner. « Il est allé jusqu'à appeler au vote-sanction pour les Législatives passées pour ses propres intérêts. Une proposition que tous les coordonnateurs ont catégoriquement refusée, par respect pour le mot d'ordre du chef de l'État », affirment Bara Ndiaye et ses camarades, dans une déclaration parcourue par "L’As".



Pour mettre un terme à cette situation, les membres dudit collectif interpellent le Président Macky Sall. « Le collectif sollicite une audience auprès du chef de l'Etat Macky Sall, pour lui faire part des difficultés de l'APR et de ses militants de première heure du département de Nioro », ajoutent-ils.



Par ailleurs, Bara Ndiaye et ses compagnons fustigent le complot des autorités locales à l'endroit du parti de l'APR, alors que, disent-ils, ces gens ont bénéficié de tous les privilèges du Président. « Les militants de la première heure se sentent ignorés, marginalisés et écartés de toutes les affaires et instances de prise de décision depuis 2012. Face à cette situation, il devient un impératif de se remobiliser en vue de l’élection présidentielle de 2024, qui se dessine en faveur d'autres partis », clament-ils.

