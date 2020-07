Remous chez les Femmes BBY de Mbour : pour un financement de 38 Millions, elles se donnent en spectacle devant Ndèye Saly Diop Dieng Les femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) de Mbour ont étalé leurs divergences devant la ministre de la Femme venue présider une cérémonie de financement. Elles se sont données en spectacle devant la ministre de la Femme, Ndèye Saly Diop Dieng, venue remettre l’enveloppe de 38 millions aux femmes de ladite localité.

Les problèmes ont commencé lorsque les partisans du député Sira Ndiaye ont tenté d’interdire l’accès de la salle à Adama Diakhaté, proche du président du Conseil départemental Saliou Samb, d’après le Quotidien « L’As » qui nous détaille les faits.



Une humiliation que ne pouvait tolérer Adama Diakhaté, un des premiers militants de l’Apr dans le département de Mbour. C’est ainsi que Khalifa Faye, griot du Président Macky Sall, est intervenu en informant Saliou Samb qui est sorti de la salle pour calmer la situation et faire revenir le sieur Diakhaté à de meilleurs sentiments.



Mais une vingtaine de minutes plus tard, quelques femmes membres de Bby ont voulu bouder la rencontre dès que le maître de cérémonie a annoncé l’intervention de Sira Ndiaye.



Et comme si elles n’attendaient que cela, elles sont montées au créneau pour exprimer leur désaccord par rapport à «la dictature » de Sira Ndiaye. Les contestataires accusent la jeune parlementaire député de faire du favoritisme en octroyant exclusivement des financements à ses partisanes.



«L’année dernière, les femmes devaient recevoir 200 millions Fcfa, malheureusement personne ne sait où est passé cet argent. Seules les femmes qui lui sont proches ont le droit de bénéficier de cet argent. Nous disons non au népotisme», a tonné la coordinatrice communale des femmes de Bby et de l’Apr, Khady Ba Guèye. Pour se faire davantage entendre, les femmes ont arboré des brassards rouges tout en déversant leur bile sur Sira Ndiaye.

Après une dizaine de minutes de médiation du président du Conseil départemental Saliou Samb, le calme est revenu.



