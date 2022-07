Remous dans Benno Bokk Yaakaar à Rufisque Nord : après Macky d’abord, Confor chahute «l’unité retrouvée»

L’unité retrouvée, annoncée en grande pompe par les principaux leaders de la Coalition Benno bokk Yaakaar, toussote. Pour cause, des responsables de Bby ne s’y retrouvent pas et veulent le faire entendre à qui de droit. A la faveur d’un point de presse organisé le week-end dernier, le mouvement Macky d’abord a pointé la gestion cavalière de la coalition.



Ce mouvement, composé de responsables militant dans plusieurs communes de Rufisque, a décidé de battre campagne pour une victoire éclatante de la coalition, mais loin du comité électoral de Bby. «Le président de la République nous a reçus en audience et nous lui avons dit ce qui se passe en réalité sur le terrain et il nous a autorisés à nous démarquer et à aller vers les populations», a soutenu Ndèye Ndiaye.



Le week-end passé, c’est le candidat de la Coalition Defar sa gokh à la ville, lors des Locales, qui a étalé le manque de considération dont font preuve ceux qui dirigent la coalition.



«Nous avons décidé de nous replier parce que nous ne pouvons plus travailler avec ces autorités qui sont là et qui ne travaillent que pour elles-mêmes, qui n’impliquent aucun responsable et font semblant de regrouper tous les Rufisquois alors que ce n’est pas le cas», a ainsi insisté Omar Mbengue, responsable de l’Apr à Rufisque-Nord.



«C’est un petit groupe qui est là et qui défend entre guillemets ses intérêts personnels. On ne les voit que pendant les périodes électorales (...) C’est un cri du cœur que nous voulons lancer pour dire que nous ne sommes pas satisfaits de ces dirigeants», a-t-il poursuivi.



Si Macky d’abord s’est engagé pour les Législatives, ce n’est pas le cas du mouvement Convergence des forces pour le renouveau (Confor) que dirige Mbengue, par ailleurs Drdr de Sédhiou. «Pour l’heure, nous nous concentrons sur la massification de notre mouvement qui a des représentants dans les différentes communes de Rufisque», a avisé le Conseiller municipal à la ville, affirmant que les membres du mouvement Confor ont unanimement décidé de croiser les bras pour les Législatives du 31 juillet.

Lequotidien