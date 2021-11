Remous dans le secteur de la Pêche: Les syndicalistes menacent de paralyser les activités De gros risques de perturbations planent sur le secteur de la pêche. En conférence de presse ce mardi, l'intersyndicat des travailleurs des pêches et de l'aquaculture du Sénégal ITREPAS a menace de paralyser le secteur pour obliger le gouvernement à prendre des mesures urgentes et adéquates pour mettre fin a à la misère des agents. Un préavis de grève a déjà été déposé selon leurs porte-parole.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Novembre 2021 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos