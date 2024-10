Remous dans le secteur de la Santé : un des leaders du mouvement And Gueusseum s’explique… Dans son mouvement d’humeur annoncé en fin de semaine, le secteur de la santé vit des moments de rétention d’informations sanitaires et sociales. Pourqoi ce regain de Tension ? Ousmane Diouf, administrateur du mouvement And Gueusseum au micro de Leral Tv apporte son éclairage…

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2024 à 22:49



