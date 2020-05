Remplacé hier par Mary Teuw Niane, Homère Seck déclare : « Maky Sall n’a jamais cessé de me montrer de la considération et de l’estime »

Abdourahmane Seck dit Homère n’a pas attendu 24 heures pour réagir après sa destitution au poste du Président du Conseil d’administration de PETROSEN Holding.



C’est hier en Conseil des ministres qu’il a été remplacé par l’ancien ministre, Mary Teuw Niane. Dans une déclaration, le beau-père du Président Macky Sall montre sa reconnaissance envers ce dernier, il dit : « Je convoque deux postures. Celle d’abord du haut fonctionnaire qui est appelé à servir partout où le président de la République pense que je peux lui apporter un soutien décisif dans sa vision du pays ». L’autre casquette, d’après Homère, « elle est affective, puisque le beau-père que je suis du président de la République, garde en ce dernier des sentiments filiaux au vu de la considération et de l’estime qu’il n’a jamais cessé de me montrer. Je l'en remercie profondément. Voilà ce qu’on peut appeler de la grandeur… ».





