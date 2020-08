Remue ménage à GFM - Après ABF et Pape Samba Diarra, Ndiaga Ndiaye devient le nouveau Dirpub de l'Observateur Le Groupe Futurs Médias a un nouveau Directeur de la publication. Il s'agit de Ndiaga Ndiaye qui avait depuis un certain temps remplacé Pape Samba Diarra.

PSD est désormais le Directeur Editorial du GFM, chargé des publications.



La présente décision a pris effet à partir de ce 18 août 2020, d'après le document parvenu à Leral.



