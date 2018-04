Remue-ménage au Pds : Babacar Gaye claque la porte de la…

« Cher amis libéraux, Depuis hier 5 avril, je ne suis plus membre de la Commission nationale chargée de la Vente des cartes et du Renouvellement des Structures du Pds ainsi que de la Délégation de la Tournée nationale, pour convenance personnelle. Me Wade, un patrimoine à sauvegarder! », écrit Babacar Gaye sur sa page Facebook.



Une information qu’il confirme sur les ondes de la Rfm. Interrogé sur les raisons de cette prise de position, le responsable libéral n’a pas souhaité « en parler pour l’instant ». A la question de savoir s’il est toujours porte-parole du Pds, il déclare : «Aussi longtemps que le secrétaire général du parti (Me Abdoulaye Wade) me fait confiance je resterai son porte-parole et aussi secrétaire général chargé de l’orientation et des stratégies du Pds ».



Il faut dire que le parti de Wade est secoué par des divergences depuis l’annonce de l’opération de vente des cartes.

Pis, mardi dernier, lors de la réunion du Comité directeur, Oumar Sarr et Babacar Gaye se sont violemment disputés au sujet du parrainage et de la stratégie de combat à mener contre le régime Sall.