Rencontre CEDEAO –Junte-Condé : deux heures discussions, incompréhensions autour des décisions communautaires Le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo Addo, est arrivé en fin de matinée avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara en Guinée. Les deux chefs d’État ont été accueillis par le colonel Doumbouya, le chef du CNRD. Dans une très courte déclaration avant son vol retour vers 17h, le président Nana Akufo Addo a simplement parlé d’échanges «francs» et «fraternels» avec le colonel Doumbouya et les responsables de la junte.

Ces échanges ont duré 2h environ, à l’hôtel Sheraton. Ensuite, les deux chefs d’État sont allés voir Alpha Condé, le président renversé. Selon plusieurs sources, cette rencontre a eu lieu au Palais des Nations. «Nous avons aussi rencontré mon frère Alpha Condé qui va bien. Nous garderons le contact», a déclaré le Président ivoirien Alassane Ouattara sur «Rfi».



Du côté du CNRD, il n’y a eu aucune réaction officielle à ce stade, ni sur les sanctions annoncées jeudi 16 septembre, ni sur cette visite. Il n’y a pas de réactions non plus du ministère guinéen des Affaires étrangères, mais une source proche de la junte évoquait ce matin de «l’incompréhension» après les décisions de la Cedeao.



«Comment revoir le fichier électoral et organiser des élections crédibles», souligne une source proche du pouvoir ? En tout cas, à la question «une transition de 6 mois, est-ce suffisant ?» le président ghanéen a simplement répondu : «Nous verrons bien, c’est la position de la Cedeao».



