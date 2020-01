Rencontre Cnra-Synpics: Une levée de sanction de la Sentv en perspective

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

Le président du Cnra a rencontré ce mardi le Synpics, le Cored et le Cdeps. A l'issue de la rencontre, il a été retenu que Babacar Diagne va convoquer le collège du Cnra pour éventuellement, lever la sanction contre la Sentv. Une perspective saluée par le secrétaire général du Synpics, Bamba Kassé.



‘’ Nous avons eu une oreille attentive de la part du président du Cnra et de ses collaborateurs, suite à la demande que nous avons formulée de revoir la sanction de la Sentv. Nous saluons la sérénité avec laquelle Babacar Diagne a accepté de recevoir le Synpics. A la fin de la rencontre, le président avait promis de convoquer aujourd'hui même le collège du Cnra pour prendre une décision allant dans le sens de redonner à la télévision l’autorisation d’émettre ’’, a déclaré Bamba Kassé sur Sud Fm.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos