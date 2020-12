Rencontre Félix Diome et musiciens: les négociations se poursuivent aujourd'hui Les acteurs de la musique et le ministre de l’Intérieur n’ont pas trouvé de point d’accord après un tour d’horloge de discussions, ce mardi 15 septembre.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Décembre 2020 à 07:22 | | 0 commentaire(s)|

Les négociations entre les deux parties vont se poursuivre ce mercredi, à 19 heures. Les acteurs culturelles diront s’ils vont maintenir ou pas leur sit-in du jeudi.



Les négociations entre les deux parties vont se poursuivre ce mercredi, à 19 heures. Les acteurs culturelles diront s’ils vont maintenir ou pas leur sit-in du jeudi.



Ngoné Ndour a appelé tous les acteurs de la culture au Sénégal à un sit-in le jeudi 17 Décembre à 15h à la Place de la nation ex Obélisque, pour exiger la suppression de cet arrêté du 12 décembre 2020.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos