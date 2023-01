Rencontre PM - Société civile : Aliou Sané de Y en a marre se désole de la rupture de confiance entre les autorités gouvernementale et le peuple Le Premier ministre Amadou Bâ a rencontré hier, les acteurs de la société civile, suite à la mobilisation du collectif «Sunuy milliards du rees». Ledit collectif exige des poursuites judiciaires contre les autorités épinglées par le rapport de la Cour des Comptes, sur la gestion des fonds de la Force Covid-19. Aliou Sané, coordonnateur de Y en a marre, porte-parole du jour, révèle le contenu des échanges avec le gouvernement du Sénégal. La Société civile, précise-t-il, a exprimé la rupture de confiance qu’il y a entre les autorités gouvernementale et le peuple.

La rencontre entre le Gouvernement et la Société civile sur le rapport Covid 19 de la Cour des Comptes, a abouti à des échanges et à des positions contradictoires sur plusieurs points de revendicatication et de contestation.



« C’est une rencontre qui a réuni les Ministres des Finances, du Commerce, de la Justice et de la Société civile sénégalaise sur des questions importantes de l’heure, liée à la gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid 19 au Sénégal. Nous avons échangé avec le gouvernement du Sénégal et exprimé la rupture de confiance qu’il y a entre les autorités qui nous dirige et le peuple. Ceux qui protestaient pour dire que « Suny milliards dou ress » qui voulaient assister à cette rencontre, estimaient que cela n’en valait pas la peine », a regretté Aliou Sané.



Ainsi, il rappelle que les membres de la Société civile faisaient partie des acteurs qui avaient répondu à l’appel du Président Sall lorsqu’il appelait à l’unité. « Nous avions donné nos idées avec des recommandations fortes pour la gestion de ces milliards destinés à la lutte contre la Covid-19. Et, vous avez vu finalement ce qu’ils ont fait de nos milliards. Notre argent a été détourné. Nous trouvons que ce n’était pas utile de venir à cette rencontre. Puisqu’il y a une quarantaine de rapports de l’Ofnac, de la Cour des Comptes et autres, sans suite. Nous avions dit au Président que ceux qui ont déourné l’argent, au lieu de subir des poursuites judiciaires, ont eu des promotions. Ce qui semble être fait pour narguer les Sénégalais », a expliqué Aliou Sané.



D’après Aliou Sané, c’est de cette facon que les choses ont été dites au Premier Ministre, pour expliquer cette rupture de confiance entre les autorités et le peuple sénégalais. « Nous avions estimé nécessaire que tout ceux qui étaient venus le vendredi, protester devant la place de la Nation, viennent devant le Premier ministre. C’est ce qu’on a fait. Les choses ne se règlent pas par la communications. Elles doivent être prises en compte le plus rapidement possible par les juridictions compétentes pour les regler. Le problème n’est pas à débattre », regrette-t-il.



Ainsi, il précise que le Premier ministre a dit que le Ministre de la Justice a recu un document de la Cour des Comptes. Et, ils ont en train d’y travailler. Mais, les informations judiciaires doivent être ouvertes au plus vite. Seulement, ils doivent savoir que c’est une exigence populaire des Sénégalais. « Ils n’ont pas donné de délai. Mais le peuple est là et il est en train de se battre pour que nos milliards soient restitués », insiste-t-il.



Le Coordonnateur de Y en a marre indique qu’ils veulent qu’il y ait un dialogue permanent. Mais, aucune organisation n’a pris la parole sans demander la libération de Pape Alé Niang, Abdou Karim Guèye et des autres détenus politiques. « J’ai dit au Pm que le travail n’est possible que dans un climat serein », soutient-il. Et, Aliou Sané rappelle au Pm, le sacrifice d’Abdou Karim Guèye, qui a pris des risques pour permettre à Macky Sall et Marième Faye Sall, de venir au Palais.



« Ce qui était important, c'est de venir dire au gouvernement ce que les Sénégalais disent dans les chaumières. On a dit ce qu’il fallait dire. Mais, tout sera fait pour retrouver notre argent », conclut-il.





