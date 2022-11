Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rencontre Président Macky Sall et la Communauté nationale des « Daara »: Plus de 25 milliards FCfa investis par le Gouvernement de 2012 à 2022 Rédigé par leral.net le Lundi 28 Novembre 2022 à 20:52 | | 0 commentaire(s)| Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, rencontre la communauté des Daara ce lundi 28 novembre 2022, à partir de 12 heures au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Fruit de la volonté du Chef de l’État d’assurer à tous les enfants du Sénégal une éducation équitable de qualité, l’évènement réunit environ 1500 participants en provenance des quatorze (14) régions du pays.

Cette rencontre illustre à suffisance la plus haute importance que le Président Macky Sall accorde à la communauté des daara, pour le développement de laquelle il a investi de gigantesques moyens, comme l’atteste la mise en place, depuis 2012, de projets et programmes spécifiques d’envergure nationale au bénéfice de 1357 « daara », pour un investissement total de plus de 25 milliards FCFA.

Accompagnement des « Daara » : Le bilan en 2012 et 2022 De 2012 à 2022, le bilan des réalisations dans le sous-secteur des daara à travers différents projets, programmes, se présente comme suit : - Construction, achèvement et/ou réhabilitation/extension de 25 daara modernes pour un montant global de 2 094 703 290 FCFA ; - Construction de Salles de classe additionnelles, d’hébergement et d’ouvrages annexes pour améliorer l’environnement physique de 27 daara modernes pour un montant de 1 000 000 000 FCFA ; - Construction et équipement de 64 daara modernes (32 publics et 32 non publics) pour un coût global de 10 032 000 000 FCFA ; - Mise à niveau de 99 daara classiques et traditionnels avec construction de hangars équipés, de toilettes et de points d’eau pour un coût de 1 836 666 668 FCFA ; - Construction de 14 daara préscolaires publics pour un montant global de 891 648 852 FCFA ; - Construction/équipement du Collège Daara RAMA à Diamniadio pour un montant de 500 000 000 FCFA ; - Appui au fonctionnement de 527 daara pur un coût global de 2 422 572 368 FCFA dans le cadre de la riposte à la Covid-19 ; - Recrutement dans la fonction publique de 100 maitres coraniques formés et affectés dans les daara ; - Le recrutement et la formation de 665 prestataires de services pour les daara ; - La formation de 76 maîtres coraniques pour les daara préscolaires ; - La formation de 1581 membres de comités de gestion des daara - Création (2021) d’un Bureau d’assistance aux daara et aux diplômés de l’enseignement Arabe, rattachée à la Présidence de la République.



ACCOMPAGNEMENT DES DAARA : LE BILAN ENTRE 2012 ET 2022



Diversification de l’offre éducative avec les écoles Franco-arabes Pour diversifier l’offre éducative, l’État du Sénégal a misé sur, entre autres points, la création d’écoles francoarabes, du préscolaire au secondaire. Ainsi, de 13 écoles élémentaires franco-arabes, on est passé à plus de 500, de nos jours. Au moyen-secondaire, le nombre d’établissements est passé de 02 à 96 collèges et lycées franco-arabes.



Au même moment, les effectifs étaient, en 2021, à 33.336 élèves pour le préscolaire ; 194.568 pour l’élémentaire ; 31.224 pour le moyen et 13.636 pour le secondaire.

1 475 000 manuels en langues arabes et en éducation religieuse édités entre 2013 et 2020 L’État du Sénégal a, dans la cadre de la nouvelle politique du manuel scolaire et du matériel didactique, injecté, pour la première fois, plus de dix milliards (10 000 000 000 FCFA) pour la distribution gratuite de manuels scolaires à tous les élèves de l’Élémentaire avec un ratio d’au moins 02 manuels par élève. Ainsi, pour le franco-arabe, environ 1 475 000 manuels en langue arabe et en éducation religieuse ont été édités entre 2013 et 2020. Les manuels sont répartis comme suit : - 1 300 000 manuels pour l’élémentaire ; - 145 000 manuels pour le moyen ; - 30 000 pour le secondaire ; - D’autres manuels sont également prévus.



Autres acquis majeurs



- Tous les diplômés en Arabe qui ont une équivalence sont acceptés aux concours suivants : CREM et FASTEF, section Arabe ; - Les diplômés en arabe qui remplissent les conditions sont également admis à participer au concours d’accès à la prestigieuse École nationale d’Administration.



Les perspectives pour l’année 2023



À partir de l’année 2023, il est prévu, entre autres actions à la faveur des daara : - L’institution d’un Prix du Président de la République pour le Récital du Saint Coran (annoncée le 28 novembre 2022 par le Chef de l’État) pour créer une émulation au plan national et aider à une préparation optimale de nos candidats et candidates ; - L’enrôlement de 600 daara pour un budget de 7 533 740 603 FCFA ; - La construction de 05 daara modernes dans les régions de Thiès, Diourbel, Matam, Kaolack et Kaffrine pour un montant global de 1 000 000 000 FCFA ; - Appui aux daara en cantines scolaires dans le Programme présidentiel de cantines scolaires prévu cette année avec un budget déjà disponible de (LFR 2022).



En outre, le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, et son Gouvernement travaillent à la mise en œuvre de mesures relatives : - À la finalisation du cadre juridique et réglementaire des daara ; - Au développement des offres de formation qualifiante pour les sortants des daara ; - À la prise en compte des daara dans les filets de protection sociale tels que la CMU et les Bourses de sécurité familiale.



Discours de SEM le Président Macky Sall à la rencontre nationale avec la Communauté des Daara de ce lundi 28 novembre 2022 à Dakar « C’est avec grand plaisir que je viens à votre rencontre aujourd’hui. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence massive. En présidant personnellement cette cérémonie, je veux réitérer, une fois de plus, toute l’importance que j’accorde à l’inclusion et à la justice sociales, pour que toutes les forces vives de la nation participent au processus de développement national et en bénéficient, conformément à ma vision du Sénégal de tous, et du Sénégal pour tous.



De plus, s’occuper de nos daara et de nos diplômés en langue arabe, s’inscrit pleinement dans l’Axe II du Plan Sénégal Émergent dédié au capital humain, dont l’éducation et la formation constituent deux composantes majeures. S’ajoute que pour un pays musulman à 95%, il est important de veiller à la bonne prise en charge de nos daara, outils d’éducation spirituelle depuis l’entrée de l’islam dans notre pays il y a plusieurs siècles.



D’une certaine façon, nous avons tous été des ndongo daara pour les avoir fréquentés plus ou moins assidument. Cheikh Hamidou Kane le rappelle dès les premières pages de son roman autobiographique à succès L’aventure ambiguë, à travers ces paroles de thierno, le maître du foyer coranique. Au foyer, dit thierno, ce que nous apprenons aux enfants, c’est Dieu. Ce qu’ils oublient, c’est euxmêmes, c’est leurs corps et cette propension à la rêverie futile qui durcit avec l’âge et étouffe l’esprit…



Ainsi, le daara professe la Parole de Dieu, en même temps qu’il inculque l’humilité et l’humanité qui demandent à chacun d’oublier son égo pour cultiver l’altruisme et la fraternité humaine. Le daara de Pire, de renommée internationale, communément appelé Université de Pire, fondé il y a plus de 400 ans par Serigne Khaly Amar FALL, en est un exemple, comme ceux de Thilogne et Coki, entre autres établissements coraniques qui continuent de former aux humanités et au leadership.



Je rappelle que c’est de Pire qu’est parti, après des années d’études, le groupe des révolutionnaires dirigé par Thierno Souleymane Baal pour mener la Révolution théocratique de 1776 qui réforma les mœurs et établit le régime des Alamami au Fouta. C’est le lieu de rendre hommage à toutes les figures religieuses de notre pays qui, à travers les âges, aident à la formation aux valeurs spirituelles et sociétales qui purifient l’âme et élèvent l’esprit. Je salue et remercie nos Khalifes généraux, ainsi que les serigne et les ndèyu daara qui continuent de perpétuer l’enseignement des valeurs authentiques de l’islam, religion du juste milieu, selon les propos du Prophète Mohamed Paix et Salut sur Lui. Nous en avons grandement besoin, en ces temps troubles où nos valeurs de culture et de civilisation sont percutées et malmenées par les servitudes matérielles, l’imposture, le m’as-tu vu, les égos surdimensionnés et le besoin flatteur de paraitre.



En venant à cette rencontre historique, je souhaite, qu’ensemble, nous poursuivions le legs des anciens pour que les daara, alliant tradition et modernité, jouent pleinement leur rôle dans la société, et continuent d’être des remparts contre l’extrémisme. Il me plait de rappeler ici les consécrations de : Ndombor SENE, en 2016 en Malaisie ; Mouhamed Moudjtaba DIALLO et Sokhna Mame Diarra NGOM, en 2017 en Malaisie ; Sokhna Maïmouna LO, en 2018 à Dubaï ; Mouhamed Mahi TOURE, en 2021 au Maroc. Et récemment, Sokhna Ndatté CISSE, lauréate du Premier Prix du récital du Saint Coran en octobre dernier à Dubaï. Dans le même esprit, pour créer une émulation au plan national et aider à une préparation optimale de nos candidats et candidates, je suis heureux d’annoncer l’institution d’un Prix du Président de la République pour le Récital du Saint Coran.



En outre, je reste déterminé à poursuivre la modernisation des daara, afin qu’ils puissent s’adapter aux réalités de leur temps en gardant leur vocation traditionnelle d’éducation et de formation. Ainsi, depuis 2012, l’État a mis en place des projets et programmes spécifiques d’envergure nationale au bénéfice de 1357 daara, pour un investissement total de plus de 25 milliards FCFA. Cela a permis, entre autres réalisations : ▶ La construction et l’équipement de 64 daara modernes, dont 8 en cours d’achèvement ; ▶ La réhabilitation de 99 daara traditionnels ; ▶ Le soutien à 76 daara préscolaires et la construction en cours de 14 daara préscolaires publics ; ▶ Le recrutement de 100 maîtres coraniques dans la fonction publique ; ▶ Le recrutement et la formation de 665 prestataires de services pour les daara ; ▶ La formation de 76 maîtres coraniques pour les daara préscolaires ; ▶ La formation de 1581 membres de comités de gestion des daara. S’y ajoute que les diplômés en arabe qui remplissent les conditions sont également admis à participer au concours d’accès à la prestigieuse École nationale d’Administration.



Afin de mettre en cohérence cette nouvelle dynamique de valorisation des daara et des diplômés en langue arabe, j’ai mis en place, en mai 2021, un Bureau d’assistance aux daara et aux diplômés de l’enseignement Arabe. Cette nouvelle structure, rattachée à la Présidence de la République, est chargée, entre autres, de promouvoir la concertation avec les acteurs, organisations socioprofessionnelles et personnalités religieuses assurant le fonctionnement du système des daara. Elle accordera une attention particulière aux programmes d’insertion, d’emploi, de financement et de protection sociale des apprenants, de leur encadrement et des diplômés de l’enseignement arabe.



Malgré nos réalisations, je sais qu’il y a encore des défis à relever pour une meilleure insertion des daara dans notre système socio-éducatif et économique. C’est pourquoi j’ai demandé une cartographie exhaustive des daara, afin d’affiner davantage nos stratégies d’intervention.



En outre, nous travaillons à la mise en œuvre de mesures relatives : ▶À la finalisation du cadre juridique et réglementaire des daara ; ▶Au développement des offres de formation qualifiante pour les sortants des daara ; ▶Et à la prise en compte des daara dans les filets de protection sociale tels que la CMU et les Bourses de sécurité familiale.



Je saisis l’occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la modernisation des daara. Je félicite le Ministre de l’Éducation nationale, Madame la Coordonnatrice du Bureau d’assistance aux daara et aux diplômés de l’enseignement arabe, ainsi que leurs équipes, pour le temps et les efforts qu’ils ont consacrés à l’organisation de cette mémorable rencontre.



Wa salam aleykoum wa rahamatoullah.

Je vous remercie de votre attention. »







