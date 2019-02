Rencontre Wade-Bougane : L'ancien président reconsidère sa position pour la Présidentielle du 24 février A l'issue de son entretien avec le Président Abdoulaye Wade, M. Bougane Guèye a déclaré à la presse que le pape du Sopi a accepté de revoir sa position sur la prochaine Présidentielle.

Le candidat recalé n'est pas entré dans les details. il dit laisser le soin à Me Wade d'expliquer cette nouvelle option pour le départ de Maky Sall.



"Ce qui est important, c'est que l'ancien président ne parle plus de boycott", indique M. Bougane Guèye Dany à l'issue de sa rencontre avec le pape du Sopi".



Le leader de Gueum Sa Bopp affirme comme cela avait été attendu, avoir demandé le soutien de Me Wade pour la coalition idy2019.



Par ailleurs, l'ancien Président a aussi félicité le jeune homme d'affaires pour son courage et ses performances sur le terrain politique en si peu de temps.



Seneweb

