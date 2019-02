Rencontre Wade-Sonko: La montagne accouche d'une souris En tête à tête avec Me Wade, le leader de Pastef se tire une balle dans le pieds. Sonko qui voulait faire les yeux doux au pape du Sopi, s'attire les foudres des internautes et citoyens. Ainsi, il sort perdant de cette rencontre car n'ayant pas obtenu le soutien tant souhaité de Abdoulaye Wade qui le renvoie dans son système.

